В Одесі посилили карантин

В Одесі міська влада прийняли рішення посилити карантин. Таке рішення було прийнято для боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Так, у місті заборонена робота нічних клубів і закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00.

Обмеження стосується також установ культури (крім кінотеатрів).

Також буде посилено контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і на узбережжі міста.

Нагадаємо, у Львівській області прийняли рішення послабити карантин.

Крім того, попри зниження захворюваності в Україні, сім регіонів досі не готові до ослаблення карантину.