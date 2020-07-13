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Львовская область ослабила карантин: что откроют

Понедельник 13 июля 2020 19:12
Львовская область ослабила карантин: что откроют
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

В области разрешена работа дошкольных заведений

Во Львовской области местные власти приняли решение ослабить карантин. По данным Минздрава, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Так, в области разрешили работу культурных учреждений: библиотекам, музеям и т.д., кроме театров и кинотеатров.

Также разрешена работа дошкольных учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров.

Кроме того, в области запрещена работа развлекательных учреждений и заведений общепита с 23:00 до 07:00, кроме адресной доставки или "на вынос".

Напомним, несмотря на снижение заболеваемости в Украине, семь регионов до сих пор не готовы к ослаблению карантина.

Кроме того, в Украине за прошлые сутки зафиксировали значительный спад новых случаев заболевания коронавирусом - 612; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

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