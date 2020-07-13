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В Одесі посилили карантин

Одеса, Україна, Понеділок 13 липня 2020 22:40
В Одесі посилили карантин
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Нічних клубах і ресторанах заборонили працювати після 23:00

В Одесі міська влада прийняли рішення посилити карантин. Таке рішення було прийнято для боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Так, у місті заборонена робота нічних клубів і закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00.

Обмеження стосується також установ культури (крім кінотеатрів).

Також буде посилено контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і на узбережжі міста.

Нагадаємо, у Львівській області прийняли рішення послабити карантин.

Крім того, попри зниження захворюваності в Україні, сім регіонів досі не готові до ослаблення карантину.

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