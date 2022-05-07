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В Одессе утром была воздушная тревога. Работали системы ПВО, - спикер ОВА

Новина українською →
Одесса, Суббота 07 мая 2022 08:29
В Одессе утром была воздушная тревога. Работали системы ПВО, - спикер ОВА Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе ночь прошла без обстрелов, при этом уже утром прозвучали сигналы воздушной тревоги. Работали украинские подразделения ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Под утро прозвучали сигналы воздушной тревоги. Но свои боевые задачи выполнили наши силы противовоздушной обороны. Подробности - чуть позже", - говорится в его утреннем обращении.

Также Силы обороны Одесской области продолжают выполнять боевые задачи на определенных направлениях, добавил Братчук.

Спикер ОВА сообщил, что противник пытается проводить в регионе более интенсивную воздушную разведку.

Также он призвал одесситов соблюдать информационную гигиену и избегать возможных провокаций, так как враг усиливает свои информационно-психологические спецоперации.

Ранее сообщалось, что 6 мая вечером в Одессе раздались взрывы - российские войска обстреляли область, но силы ПВО смогли снизить масштаб ударов.

Также мы писали, что 6 мая утром украинские силы ПВО сбили российскую ракету над Белгород-Днестровским Одесской области.

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