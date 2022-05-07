В Одессе утром была воздушная тревога. Работали системы ПВО, - спикер ОВА
В Одессе ночь прошла без обстрелов, при этом уже утром прозвучали сигналы воздушной тревоги. Работали украинские подразделения ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Под утро прозвучали сигналы воздушной тревоги. Но свои боевые задачи выполнили наши силы противовоздушной обороны. Подробности - чуть позже", - говорится в его утреннем обращении.
Также Силы обороны Одесской области продолжают выполнять боевые задачи на определенных направлениях, добавил Братчук.
Спикер ОВА сообщил, что противник пытается проводить в регионе более интенсивную воздушную разведку.
Также он призвал одесситов соблюдать информационную гигиену и избегать возможных провокаций, так как враг усиливает свои информационно-психологические спецоперации.
Ранее сообщалось, что 6 мая вечером в Одессе раздались взрывы - российские войска обстреляли область, но силы ПВО смогли снизить масштаб ударов.
Также мы писали, что 6 мая утром украинские силы ПВО сбили российскую ракету над Белгород-Днестровским Одесской области.
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