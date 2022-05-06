ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Над Белгород-Днестровским районом сбили российскую ракету

Новина українською →
Одесская область, Пятница 06 мая 2022 08:30
Над Белгород-Днестровским районом сбили российскую ракету Фото: над Одесской областью сбили ракету (nationalinterest org)
Автор: Илона Свиридова

Украинские средства противовоздушной обороны сбили очередную ракету. Воздушную цель поразили в небе над Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан, ракету сбили около 08:00, когда она пролетала над Белгород-Днестровским районом.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области этой ночью. Обошлось без пострадавших.

По данным Генерального штаба ВСУ, активные бои продолжаются на Донецком, Таврическом и Попаснянском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем