Над Белгород-Днестровским районом сбили российскую ракету
Фото: над Одесской областью сбили ракету (nationalinterest org)
Украинские средства противовоздушной обороны сбили очередную ракету. Воздушную цель поразили в небе над Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан, ракету сбили около 08:00, когда она пролетала над Белгород-Днестровским районом.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области этой ночью. Обошлось без пострадавших.
По данным Генерального штаба ВСУ, активные бои продолжаются на Донецком, Таврическом и Попаснянском направлениях.
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