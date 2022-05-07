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В Одесі вранці була повітряна тривога. Працювали системи ППО, - спікер ОВА

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Одеса, Субота 07 травня 2022 08:29
В Одесі вранці була повітряна тривога. Працювали системи ППО, - спікер ОВА Фото: Сергій Братчук, спікер Одеської ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі ніч пройшла без обстрілів, при цьому вже вранці прозвучали сигнали повітряної тривоги. Працювали українські підрозділи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Під ранок прозвучали сигнали повітряної тривоги. Але свої бойові завдання виконали наші сили протиповітряної оборони. Подробиці - дещо пізніше", - йдеться в його ранковому зверненні.

Також Сили оборони Одеської області продовжують виконувати бойові завдання на визначених напрямках, додав Братчук.

Спікер ОВА повідомив, що противник намагається проводити в регіоні більш інтенсивну повітряну розвідку.

Також він закликав одеситів дотримуватися інформаційної гігієни та уникати можливих провокацій, позаяк ворог посилює свої інформаційно-психологічні спецоперації.

Раніше повідомлялося, що 6 травня ввечері в Одесі пролунали вибухи - російські війська обстріляли область, але сили ППО змогли знизити масштаб ударів.

Також ми писали, що 6 травня вранці українські сили ППО збили російську ракету над Білгород-Дністровським Одеської області.

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