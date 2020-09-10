В Одессе убрали затонувший танкер Delfi

Фото: затонувший танкер убрали (Vladyslav Kryklii/Facebook)

В четверг, 10 сентября, в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно уже забрали с пляжа "Дельфин".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее в Одессе из-за штормового предупреждения вновь приостановили работы по подъему танкера Delfi. Ожидалось, что работы будут остановлены на несколько дней.

Танкер попал в аварию во время шторма в конце ноября прошлого года. Волнами его прибило к берегу, где он зацепился за волнорез и частично затонул. Несколько раз из танкера вытекало горючее.

Напомним, 6 сентября на пляже в Одессе начался финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера Delfi.

Также сообщалось, что в Одессе суд наложил арест на танкер Delfi, частично удовлетворив ходатайство Администрации морских портов.