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В Одесі прибрали затонулий танкер Delfi

Одеса, Четвер 10 вересня 2020 08:07
В Одесі прибрали затонулий танкер Delfi
Фото: затонулий танкер прибрали (Vladyslav Kryklii/Facebook)
Автор: Артур Родивилов

У четвер, 10 вересня, в Одесі завершили фінальний етап робіт з підйому затонулого танкера Delfi. Судно вже забрали з пляжу "Дельфін".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Раніше в Одесі через штормове попередження знову тимчасово зупинили роботи з підйому танкера Delfi. Очікувалося, що роботи будуть зупинені на кілька днів.

Танкер потрапив в аварію під час шторму в кінці листопада минулого року. Його прибило хвилями до берега, де він зачепився за хвилеріз і частково затонув. Кілька разів з танкера витікало пальне.

Нагадаємо, 6 вересня на пляжі в Одесі розпочався фінальний етап операції з підняття затонулого танкера Delfi.

Також повідомлялося, що в Одесі суд наклав арешт на танкер Delfi, частково задовольнивши клопотання Адміністрації морських портів.

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