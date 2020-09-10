В Одесі прибрали затонулий танкер Delfi

Фото: затонулий танкер прибрали (Vladyslav Kryklii/Facebook)

У четвер, 10 вересня, в Одесі завершили фінальний етап робіт з підйому затонулого танкера Delfi. Судно вже забрали з пляжу "Дельфін".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Раніше в Одесі через штормове попередження знову тимчасово зупинили роботи з підйому танкера Delfi. Очікувалося, що роботи будуть зупинені на кілька днів.

Танкер потрапив в аварію під час шторму в кінці листопада минулого року. Його прибило хвилями до берега, де він зачепився за хвилеріз і частково затонув. Кілька разів з танкера витікало пальне.

Нагадаємо, 6 вересня на пляжі в Одесі розпочався фінальний етап операції з підняття затонулого танкера Delfi.

Також повідомлялося, що в Одесі суд наклав арешт на танкер Delfi, частково задовольнивши клопотання Адміністрації морських портів.