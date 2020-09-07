"Финальная стадия": танкер Delfi в Одессе снова не подняли

Фото: танкер вечером 6 сентября (dumskaya.net)

В Одессе 6 сентября снова не подняли затонувший танкер Delfi. Под вечер специалисты планировали откачку воды.

Об этом сообщает "Думская".

В течение дня вокруг затонувшего бункеровщика кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали "завершающий этап" на свои телефоны и камеры. Однако танкер остался на месте.

Мэр города Геннадий Труханов также сообщил в своем Facebook о финальном этапе поднятия танкера. Видеообращение он опубликовал вечером 6 сентября.

"Проводится откатка воды из трюмов... Убирают все, что отяжеляет судно. Следущее. Необходимо произвести разворот судна и подготовить к транспортировке", - сказал он.

Труханов уточнил, что танкер будет транспортирован в порт в Черноморск. Однако сроки он не называет.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что 6 сентября на пляже в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi. По его словам, все испытания завершены, а экологическое состояние - в норме.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что из танкера Delfi снова произошла утечка нефтепродуктов.