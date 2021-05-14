В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом пишет местное издание dumskaya.net.
Сообщается, что сошел с рельсов и протаранил столб трамвай, который следовал по маршруту №28. Инцидент произошел случилось сегодня утром на улице Леонтовича. В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" заявили, что трамвай сошел с рельсов после наезда на посторонний предмет.
В результате аварии работа маршрута была остановлена. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, сегодня в Киеве на улице Пушкинской прорвало теплотрассу, в результате чего без горячей воды остались четыре дома. Около полудня коммунальщики локализовали порыв.
До этого в столице на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП с участием бетономешалки. По данным полиции, на момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На повороте он не справился с управлением, в результате чего бетономешалка перевернулась. Тест на драгере показал 1,44 промилле алкоголя в крови. В результате аварии в больницу госпитализировали водителя и пассажира.