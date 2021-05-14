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В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався в стовп

Автор: РБК-Україна

В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався в стовп. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це пише місцеве видання dumskaya.net.

Повідомляється, що зійшов з рейок і протаранив стовп трамвай, який слідував за маршрутом №28. Інцидент стався сталося сьогодні вранці на вулиці Леонтовича. У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" заявили, що трамвай зійшов з рейок після наїзду на сторонній предмет.

В результаті аварії робота маршруту була зупинена. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на вулиці Пушкінській прорвало теплотрасу, внаслідок чого без гарячої води залишилися чотири будинки. Близько полудня комунальники локалізували порив.

До цього в столиці на проспекті Леся Курбаса сталося ДТП за участю бетонозмішувача. За даними поліції, на момент аварії водій був у стані алкогольного сп'яніння. На повороті він не впорався з керуванням, в результаті чого бетонозмішувача перекинулася. Тест на драгері показав 1,44 проміле алкоголю в крові. В результаті аварії до лікарні госпіталізували водія і пасажира.

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