В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався в стовп

В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався в стовп. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Повідомляється, що зійшов з рейок і протаранив стовп трамвай, який слідував за маршрутом №28. Інцидент стався сталося сьогодні вранці на вулиці Леонтовича. У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" заявили, що трамвай зійшов з рейок після наїзду на сторонній предмет.

В результаті аварії робота маршруту була зупинена. Жертв і постраждалих немає.