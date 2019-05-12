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В Одесі повідомили про мінування аеропорту

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 13:28
В Одесі повідомили про мінування аеропорту
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На місці працюють вибухотехніки

У неділю, 12 травня, в Одесі правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеси.

За даними правоохоронців, інформація про мінування надійшла в поліцію о 11:28. Невідомий повідомив, що замінував Міжнародний аеропорт Одеса.

В даний момент на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція шукає вибухівку в будівлях двох ТЦ в Одеській області. Працівники поліції перевірили повідомлення про замінування двох торгових центрів, розташованих в Одесі і Лиманському районі області, і в результаті не виявили в закладах вибухівку.

Як писало РБК-Україна раніше, в АТ "Укрзалізниця" заявили, що залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Так, з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів.

Підкреслимо, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

Додамо, 8 травня у Львові на електронну скриньку поліції надійшли повідомлення про замінування п'яти готелів і двох торгових центрів міста. Під час перевірки правоохоронці не виявили вибухових пристроїв.

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