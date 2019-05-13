В Одессе сообщили о минировании 12 объектов

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В полицию поступило сообщение о заминировании восьми отелей, трех торговых заведений и Международного аэропорта Одесса

Правоохранители города Одесса проверяют сообщение о заминировании двенадцати объектов на территории города и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, сегодня в 16:45 в полицию поступило сообщение о заминировании восьми отелей, трех торговых заведений и Международного аэропорта Одесса.

На места происшествий были направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ДСНС. Проводятся мероприятия по эвакуации персонала, посетителей и пассажиров.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, в Одессе правоохранители получили анонимное сообщение о минировании аэропорта. Информация о минировании поступила в полицию в 11:28.

Позже в полиции сообщили, что в Международном аэропорту Одесса взрывоопасных предметов не обнаружили. Взрывотехники и кинологи провели проверку здания аэропорта и прилегающей к нему территории.

Кроме того, в пресс-службе "Укрзализныци", заявили, что железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Только с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов и дважды поступали сообщения о взрывных устройствах в подвижном составе