В Киеве заминировали ж/д вокзал

Фото: вокзал в Киеве (РБК-Украина)

На вокзале проводиться эвакуация персонала и пассажиров

В Киеве в субботу, 7 марта, поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вокзале проводится эвакуация персонала и пассажиров. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают сотрудники вокзала, в связи с угрозой взрыва пассажиров пускают через подземные переходы к путям.

Напомним, последнее сообщение о минировании Центрального ж/д вокзала поступало в конце декабря 2019 года. Тогда также были эвакуированы персонал и пассажиры.

До этого сообщение о якобы минировании столичного железнодорожного вокзала поступало 20 декабря.

Также 19 декабря прошлого года минирование станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве не подтвердилось. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов на станции "Площадь Льва Толстого". Работа станции была закрыта, в частности, на пересадку.

Добавим, что в прошлом году правоохранители целом получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци" "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.