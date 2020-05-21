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В Одесі повідомили про масове мінування

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 15:25
В Одесі повідомили про масове мінування
Фото: автомобіль вибухотехніків (РБК-Україна)

Зараз поліція перевіряє повідомлення

В поліцію надійшло повідомлення про масове мінування будівель Одеси. Серед об'єктів, які "замінували" лікарні і вокзали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Одеси.

Повідомляється, що зазначене повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.

"Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 14 годині в поліцію надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні установи, продовольчі гіпермаркети, авто - і залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, це вже не перше повідомлення про мінування в Одесі. Так, 7 березня надійшло анонімне повідомлення про замінування ряду будівель у місті, серед яких медичні установи, торгові центри, готелі, вокзали.

Крім того, 7 березня надійшло повідомлення про мінування столичного залізничного вокзалу. Як повідомляють співробітники вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху пасажирів пускають через підземні переходи до шляхів.

Відзначимо, що в 2019 році правоохоронці в цілому отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України мінуванняОдеса
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