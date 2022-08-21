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В Одесі було чутно вибух: в ОВА назвали причину

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Одеса, Неділя 21 серпня 2022 18:59
В Одесі було чутно вибух: в ОВА назвали причину Фото: в Одесі знешкоджена дрейфуюча міна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителі Одеси ввечері 21 серпня могли чути вибух. Його причиною став контрольований підрив дрейфуючої якірної міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Боєприпас був знищений силами спеціального підрозділу ВМС ЗСУ. Варто відзначити, що це вже друга за день міна, яка була знищена в акваторії Одеської області.

Нагадаємо, що сьогодні в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

Раніше стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

Також ми писали, що в болгарському курортному місті Царево діти під час лову рапанів знайшли в морі міну. Після визначення типу знайденого боєприпасу, міна була знищена.

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