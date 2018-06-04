В Одессе скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Тираспольском шоссе

В больнице в Одессе скончалась 20-летняя девушка, которую сбила Toyota на Тираспольском шоссе

После аварии на Тираспольском шоссе в одесской больнице скончалась вторая потерпевшая. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Одесской области.

"По состоянию на 4.06.2018 в больнице от полученных в ДТП телесных повреждений скончалась вторая пострадавшая - 20-летняя девушка", - говорится в сообщении.

ДТП на Тираспольском шоссе произошло 2 июня в 19:15 - автомобиль "Toyota" наехал на пешеходов. В результате аварии погиб ребенок 2015 года рождения. У другой потерпевшей, 20-летней девушки, в результате аварии врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, в коме она была госпитализирована в больницу.

Теперь, в связи со смертью потерпевшей следователями уголовное производство переквалифицировано по ч.2 ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ru)

За рулем автомобиля находилась 68-летняя женщина. Ее задержали. Полицией решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной женщины-водителя.

Напомним, сегодня, 4 июня 2018 года, в Одессе после смертельной аварии, которая произошла на выходных, местные жители перекрыли Тираспольское шоссе с требованием установить светофор.