В Одесі померла друга потерпіла ДТП на Тираспольському шосе

У лікарні в Одесі померла 20-річна дівчина, яку збила Toyota на Тираспольському шосе

Після аварії на Тираспольському шосе в одеській лікарні померла друга потерпіла. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції в Одеській області.

"Станом на 4.06.2018 в лікарні від отриманих в ДТП тілесних ушкоджень померла друга потерпіла - 20-річна дівчина", - йдеться у повідомленні.

ДТП на Тираспольському шосе сталась 2 червня о 19:15 - автомобіль "Toyota" наїхав на пішоходів. Внаслідок аварії загинула дитина 2015 року народження. У іншої потерпілої, 20-річної дівчини, внаслідок аварії лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, у комі вона була госпіталізована до лікарні.

Тепер, у зв’язку зі смертю потерпілої слідчими перекваліфіковано кримінальне провадження з ч.2 на ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті потерпілого).

Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

За кермом автомобіля знаходилась 68-річна жінка. Її було затримано. Поліцією вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо затриманої жінки-водія.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня 2018 року, в Одесі після смертельної аварії, яка сталася на вихідних, місцеві жителі перекрили Тираспольське шосе з вимогою встановити світлофор.