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В Одессе "шутники" устроили фейерверк во время воздушной тревоги

Фото: в Одессе запустили фейерверк во время тревоги (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В пятницу, 3 июня, вечером в Одессе "шутники" устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Патрульные полицейские города задержали нарушителей порядка. В данное время выясняются все подробности инцидента и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правового режима военного положения.

"На месте работает следственно - оперативная группа", - отметил Братчук.

Напомним, Братчук заявил, что Одесский регион продолжает работать на наполнение бюджета и экономику Украины.

Мы также писали о том, что в Одесской области на побережье вынесло морскую якорную мину. Военные ВСУ вывезли боеприпас и обезвредили его в безопасном месте.

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Одесса