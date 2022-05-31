ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Одесский регион продолжает работать на наполнение бюджета и экономику Украины, - Братчук

Новина українською →
Одесса, Вторник 31 мая 2022 08:16
Одесский регион продолжает работать на наполнение бюджета и экономику Украины, - Братчук Фото: Братчук рассказал о ситуации в Одесском регионе (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания, а экономика региона работает на наполнение бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, получение Украины тяжелого вооружения от союзников вызывает у российских оккупантов панические настроения. Новое оружие должно помочь выгнать захватчиков не только с Черного моря, но и с территории нашей страны.

Братчук также рассказал, что в российском Уссурийске местная администрация требует представить дополнительно более 100 мест на кладбище для захоронения оккупантов, которые прибывают в целлофановых пакетах из Украины.

Напомним, Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море. Сейчас в акватории моря находится только одно такое судно.

Мы также писали о том, что на побережье Одесской области шторм вынес мину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Одесса
NEWS
Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам уже завтра: что нужно знать
Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам уже завтра: что нужно знать
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней