ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе сегодня день траура из-за смерти Жванецкого

Автор: Инна Собора

В Одессе объявили день траура из-за смерти сатирика Михаила Жванецкого. Днем траура станет 7 ноября.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура", - говорится в сообщении.

На всех зданиях города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

Напомним, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни умер писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Он является народным артистом Украины и России.

Ранее сообщалось, что у Жванецкого обнаружили рак.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОдессаМихаил Жванецкий