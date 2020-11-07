В Одесі сьогодні день жалоби через смерть Жванецького

У Одесі оголосили день жалоби через смерть сатирика Михайла Жванецького. Днем жалоби стане 7 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов.

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем ​​жалоби", - йдеться в повідомленні.

На усіх будівлях міста Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками.

Нагадаємо, 6 листопада 2020 року, на 87-му році життя помер письменник і сатирик Михайло Жванецький. Він є народним артистом України та Росії.

Раніше повідомлялося, що у Жванецького виявили рак.