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В Одессе сегодня будут раздаваться выстрелы: названа причина

Фото: в Одессе проведут учения Нацгвардии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Национальная гвардия в четверг, 19 мая, проведет учения в Одессе. Жителей города предупредили о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

"Внимание! Сегодня с 11:00 до 15:00 в Одессе будет проходить учебная стрельба Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за погодных условий российские оккупанты не смогут осуществлять боевые действия в Черном море. Но угроза ракетных ударов в Одессе и области остается.

Также стоит отметить, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Жителей призывали не посещали пляжи и не ходить по песку.

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ОдессаНацгвардия