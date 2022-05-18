Несмотря на шторм. В Одессе и области сохраняется опасность ракетных ударов, - ОВА
Штормовая погода в Одессе и области не отменяет возможности ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко.
"Из-за штормовой погоды оккупанты не могут проводить активные боевые действия в Черном море. Но ракетная опасность всегда сохраняется. Поэтому прошу не игнорировать сигналы тревоги", - сказал глава региона.
Также он добавил, что утром 18 мая враг нанес ракетные обстрелы по Одесской области одной ракетой. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Как сообщалось, в среду, 18 мая, поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий и парка в Одессе. Специалисты проводят проверку.
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