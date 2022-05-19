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В Одесі сьогодні лунатимуть постріли: названо причину

Фото: в Одесі проведуть навчання Нацгвардії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Національна гвардія в четвер, 19 травня, проведе навчання в Одесі. Жителів міста попередили про звуки пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

"Увага! Сьогодні з 11:00 до 15:00 в Одесі проходитиме навчальна стрілянина Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через погодні умови російські окупанти не зможуть здійснювати бойові дії у Чорному морі. Проте загроза ракетних ударів в Одесі та області залишається.

Також варто зазначити, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Жителів закликали не відвідували пляжі та не ходити по піску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаНацгвардія