В Одессе СБУ задержала блогеров, которые выложили в сеть детали ракетных ударов РФ по городу
В Одессе СБУ задержала трех видеоблогеров, которые выложили в сеть материалы о ракетных ударах российских военных по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.
Ведомство опубликовало видео с признаниями блогеров - двух мужчин и женщины, которые говорят, что не знали об ответственности за публикацию таких материалов и призвали украинцев не повторять их действия.
"СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага - установит следствие", - говорится в сообщении.
При этом СБУ обратилась с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные использует враг при планировании дальнейших обстрелов.
"Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожения! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot", - добавили в СБУ.
Напомним, во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам.
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