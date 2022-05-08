В Одесі СБУ затримала блогерів, які виклали в мережу деталі ракетних ударів РФ по місту
В Одесі СБУ затримала трьох відеоблогерів, які виклали в мережу матеріали про ракетні удари російських військових по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ в Одеській області.
Відомство опублікувало відео з зізнаннями блогерів - двох чоловіків і жінки, які кажуть, що не знали про відповідальність за публікацію таких матеріалів і закликали українців не повторювати їх дії.
"СБУ оперативно встановила їх і провела відповідні бесіди. Свідомо чи несвідомо ці особи попрацювали коригувальниками для ворога - встановить слідство", - йдеться в повідомленні.
При цьому СБУ звернулася з попередженням про заборону публікувати дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти і результати ворожих ударів. Ці дані використовує ворог при плануванні подальших обстрілів.
"Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot", - додали в СБУ.
Нагадаємо, у Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам.
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