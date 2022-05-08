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В Одесі СБУ затримала блогерів, які виклали в мережу деталі ракетних ударів РФ по місту

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Одеса, Неділя 08 травня 2022 01:54
В Одесі СБУ затримала блогерів, які виклали в мережу деталі ракетних ударів РФ по місту Фото: СБУ затримала трьох відеоблогерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі СБУ затримала трьох відеоблогерів, які виклали в мережу матеріали про ракетні удари російських військових по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ в Одеській області.

Відомство опублікувало відео з зізнаннями блогерів - двох чоловіків і жінки, які кажуть, що не знали про відповідальність за публікацію таких матеріалів і закликали українців не повторювати їх дії.

"СБУ оперативно встановила їх і провела відповідні бесіди. Свідомо чи несвідомо ці особи попрацювали коригувальниками для ворога - встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

При цьому СБУ звернулася з попередженням про заборону публікувати дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти і результати ворожих ударів. Ці дані використовує ворог при плануванні подальших обстрілів.

"Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot", - додали в СБУ.

Нагадаємо, у Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам.

Ми також писали про те, що Міноборони РФ запустило новий фейк про те, що СБУ нібито готує провокації в Херсонській та Дніпропетровській областях.

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Служба безпеки України Одеса
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