На Закарпатье задержали лидера группировки рэкетиров

Фото: задержание преступника (ssu.gov.ua)

Рэкетиры обстреливали из гранатометов магазины и поджигали автомобили

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали лидера организованной группировки, которая специализировалась на систематическом вымогательстве денег с представителей легального бизнеса в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным пресс-службы, злоумышленники обложили данью местных предпринимателей. Кроме того, создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры выбивали большие суммы денег с бизнесменов.

"В случае их неуплаты злоумышленники поджигали автомобили граждан. Также ночью из гранатометов они обстреливали торговые места потерпевших", - рассказали в пресс-службе.

В СБУ сообщили, что группу возглавлял житель Мукачево, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Сейчас ему уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим фигурантам дела.

Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали организаторов и активных участников банды, которая действовала в Запорожской области. В состав вооруженной преступной группировки входило более 20 человек. Специализировались они на совершении разбойных нападений, грабежей, похищении людей, кражах из автомобилей и квартир. Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области.

Как сообщало РБК-Украина, на украино-словацкой границе 29 ноября в грузовике, который перевозил строительные материалы, обнаружили большую партию героина.