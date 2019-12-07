В Одесі СБУ блокувала діяльність вимагачів

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Зловмисники нібито сприяли у винесенні позитивних судових рішень

Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність організованого угруповання, яке займалося незаконним вимаганням грошей від учасників судових розглядів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що четверо жителів Одеси за певну плату нібито сприяли громадянам, чиї справи перебувають на розгляді судів, у винесенні рішень, які звільняли їх від адміністративної або кримінальної відповідальності. При цьому впливу на судові рішення у угрупування не було.

"Гроші за "послуги" громадяни повинні були перераховувати на банківську картку. Всі контакти зі своїми клієнтами зловмисники здійснювали дистанційно - по телефону або з використанням інтернет-сервісів. Оперативники спецслужби задокументували десять епізодів протиправної діяльності групи", - повідомили в СБУ.

На даний момент вирішується питання про повідомлення підозри учасникам угруповання за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області СБУ викрила хакерів, які працювали в інтересах російських спецслужб. Хакери розробляли небезпечне програмне забезпечення на замовлення РФ.

Також в кінці листопада СБУ затримала банду рэкэтиров на Закарпатті. Рекетири обстрілювали з гранатометів магазини і підпалювали автомобілі.