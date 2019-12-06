СБУ разоблачила деятельность подконтрольных России хакеров

Фото: задержание хакера (ssu.gov.ua)

Хакеры разрабатывали опасное программное обеспечение по заказу РФ

В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки, которая сотрудничала со спецслужбами Российской Федерации для совершения кибератак на украинские госорганы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным оперативников, местные жители по заказу российских спецслужб разрабатывали вирусное программное обеспечение для атак на государственные органы Украины. Программы были предназначены для поражения компьютеров и скрытого удаленного доступа к информации.

"Участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами", - добавили в СБУ.

Отмечается, что одному из злоумышленников за разработку и сбыт вирусного программного обеспечения было объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 359 УК Украины. Дело было направлено в суд. Сейчас СБУ устанавливает всех причастных к деятельности хакерской группировки.

Напомним, ранее в Совете национальной безопасности и обороны сообщали, что в течение ноября украинские спецслужбы отразили более 10 хакерских кибератак на украинские государственные органы. В частности, кибератаки совершались на сайты Офиса президента на Центральной избирательной комиссии.