ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила деятельность подконтрольных России хакеров

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 10:54
СБУ разоблачила деятельность подконтрольных России хакеров
Фото: задержание хакера (ssu.gov.ua)

Хакеры разрабатывали опасное программное обеспечение по заказу РФ

В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки, которая сотрудничала со спецслужбами Российской Федерации для совершения кибератак на украинские госорганы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным оперативников, местные жители по заказу российских спецслужб разрабатывали вирусное программное обеспечение для атак на государственные органы Украины. Программы были предназначены для поражения компьютеров и скрытого удаленного доступа к информации.

"Участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами", - добавили в СБУ.

Отмечается, что одному из злоумышленников за разработку и сбыт вирусного программного обеспечения было объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 359 УК Украины. Дело было направлено в суд. Сейчас СБУ устанавливает всех причастных к деятельности хакерской группировки.

Напомним, ранее в Совете национальной безопасности и обороны сообщали, что в течение ноября украинские спецслужбы отразили более 10 хакерских кибератак на украинские государственные органы. В частности, кибератаки совершались на сайты Офиса президента на Центральной избирательной комиссии.

ГБР разоблачило сотрудников СБУ на вымогательстве и незаконной слежке СБУ разоблачила попытку шпионажа со стороны ФСБ
Новости Украины Служба безопасности Украиныхакеры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь