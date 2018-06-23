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В Одессе самолет после взлета вернулся в аэропорт из-за неисправности

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 17:33

У самолета возникли технические неисправности

В одесском аэропорту пассажиры чартерного рейса YE 2301 по маршруту Одесса-Барселона 23 июня не смогли вылететь из аэропорта. Причиной стал неисправный самолет, написала пассажирка рейса Екатерина Беспалова на своей странице в Facebook.

По словам пассажирки, двигатель самолета издал странные звуки после того, как завелся. Однако самолет поднялся в небо, но потом его снова направили к аэропорту.

"Полетав полчаса выяснилось, что с самолетом таки точно что-то не так и нам придется приземлиться", - написала пассажирка.

Известно, что чартерный рейс YE 2301 Одесса-Барселона выполнялся совместно авикомпанями YanAir и туристическим оператором Join-Up.

 

Все хорошо,что хорошо кончается!Господа журналисты,я буду первой,наверное!Ловите и,будьте любезны,не оставьте без...

Опубликовано Kate Bezpalova П'ятниця, 22 июня 2018 г.

Как прокомментировал заместитель директора аэропорта по производству Сергей Корчевник, во время набора высоты возникла техническая неисправность, экипаж попросил разрешения вернуться обратно и аэропорт такое разрешение дал.

"По техническому состоянию - есть представитель авиакомпании, он вам ответит на это вопрос. Аэропорт за воздушное судно не отвечает", - сказал чиновник, однако не дал окончательного ответа на вопрос, в исправном ли состоянии выпустили самолет.

После приземления около 200 человек оставили ждать замены самолета в одесском аэропорту. Впоследствии стало известно, что авиакомпания предложила вылет в Барселону в 18:00 тем же бортом.

Напомним, авиакомпания Bravo Airways на один день отменила рейсы в Люблин из Киева и Херсона и обратно, запланированные на 22 июня 2018.

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Теги публикации: аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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