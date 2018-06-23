В Одессе самолет после взлета вернулся в аэропорт из-за неисправности

У самолета возникли технические неисправности

В одесском аэропорту пассажиры чартерного рейса YE 2301 по маршруту Одесса-Барселона 23 июня не смогли вылететь из аэропорта. Причиной стал неисправный самолет, написала пассажирка рейса Екатерина Беспалова на своей странице в Facebook.

По словам пассажирки, двигатель самолета издал странные звуки после того, как завелся. Однако самолет поднялся в небо, но потом его снова направили к аэропорту.

"Полетав полчаса выяснилось, что с самолетом таки точно что-то не так и нам придется приземлиться", - написала пассажирка.

Известно, что чартерный рейс YE 2301 Одесса-Барселона выполнялся совместно авикомпанями YanAir и туристическим оператором Join-Up.

Как прокомментировал заместитель директора аэропорта по производству Сергей Корчевник, во время набора высоты возникла техническая неисправность, экипаж попросил разрешения вернуться обратно и аэропорт такое разрешение дал.

"По техническому состоянию - есть представитель авиакомпании, он вам ответит на это вопрос. Аэропорт за воздушное судно не отвечает", - сказал чиновник, однако не дал окончательного ответа на вопрос, в исправном ли состоянии выпустили самолет.

После приземления около 200 человек оставили ждать замены самолета в одесском аэропорту. Впоследствии стало известно, что авиакомпания предложила вылет в Барселону в 18:00 тем же бортом.

Напомним, авиакомпания Bravo Airways на один день отменила рейсы в Люблин из Киева и Херсона и обратно, запланированные на 22 июня 2018.