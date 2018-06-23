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В Одесі літак після злету повернувся в аеропорт через несправність

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 17:33

У літака виникли технічні несправності

В одеському аеропорту пасажири чартерного рейсу YE 2301 за маршрутом Одеса-Барселона 23 червня не змогли вилетіти з аеропорту. Причиною став несправний літак, написала пасажирка рейсу Катерина Безпалова на своїй сторінці у Facebook.

За словами пасажирки, двигун літака видав дивні звуки після того, як завівся. Проте літак  піднявся у небо, але згодом його знову спрямували до аеропорту.

"Політавши півгодини з’ясувалося, що з літаком таки точно щось не так і нам доведеться приземлитися", - написала пасажирка.

Відомо, що чартерний рейс YE 2301 Одеса-Барселона виконувався спільно авікомпанією YanAir і туристичним оператором Join-Up.

 

Всё хорошо,что хорошо кончается!Господа журналисты,я буду первой,наверное!Ловите и,будьте любезны,не оставьте без...

Опубліковано Kate Bezpalova П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Як прокоментував заступник директора аеропорту з виробничих питань Сергій Корчевник, під час набору висоти виникла технічна несправність, екіпаж попросив дозволу повернутися назад і аеропорт такий дозвіл надав.

 "За технічним станом - є представник авіакомпанії, він вам відповість на це питання. Аеропорт за повітряне судно не відповідає", - сказав посадовець, однак не дав остаточної відповіді на питання, чи у справному стані випустили літак.

Після приземлення близько 200 осіб залишили чекати заміни літака в одеському аеропорту. Згодом стало відомо, що авіакомпанія запропонувала виліт до Барселони о 18:00 тим же літаком.

Нагадаємо, авіакомпанія Bravo Airways на один день скасувала рейси в Люблін з Києва і Херсона і назад, заплановані на 22 червня 2018.

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Теги публікації: аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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