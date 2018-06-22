Bravo Airways скасувала авіарейси в Люблін з Києва та Херсона

Авіаперевізник Bravo не вказав причини скасування рейсів

Авіакомпанія Bravo Airways скасувала рейси в Люблін з Києва і Херсона і назад, заплановані на 22 червня 2018. Причини скасування авіарейсів компанія не уточнила, повідомляє ЦТС.

Повідомлення про скасування рейсів опублікував аеропорт Любліна. На сайті повітряної гавані зазначені рейси також значаться як скасовані.

"Зверніть увагу, що сьогоднішні польоти скасовані", - повідомили в аеропорту, додавши, що авіаперевізник не вказав причини скасування.

Фото: скрін зі сторінки аеропорту Любліна в facebook

Bravo Airways виконала перші рейси в Люблін з Києва (Жуляни) та Херсона у польське місто 15 червня 2018. Анонсувалося, що з аеропорту Київ літаки авіакомпанії будуть здійснювати регулярні рейси в Люблін по середах, п'ятницях і неділях.

Вильоти їх Херсона у графіку - по четвергах, п'ятницях і неділях. Крім того, компанія планувала здійснювати перельоти з Харкова -по понеділках і четвергах.

Нагадаємо, нещодавно аеропорт "Київ" закривали на 5 годин через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Літак при приземлення викотився за злітно-посадочну смугу.

Додамо, що регулярні прямі рейси до польського Катовіце у середу, 20 червня, запустили з Харкова. Рейси двічі на тиждень буде виконувати авіаперевізник Wizz Air.