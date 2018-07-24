В Одессе в результате аварии произошел пожар

Пострадавших направили в медучреждения

В Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 7 ст Фонтана вспыхнул пожар. Об этом написал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook.

По его словам, всех пострадавших направили в больницу и их жизни ничего не угрожает.

"Снова серьезное ДТП на 7 ст Фонтана, в позднее время было мало машин и пешеходов поэтому пострадали только водители у которых средние телесные", - написал он.

Кроме того, от мощного удара в ходе аварии вспыхнул огонь, который потушили случайные свидетели, применив огнетушители.

Снова серьезное ДТП на 7 ст Фонтана, в позднее время было мало машин и пешеходов поэтому пострадали только водители у которых... Опубликовано Ruslan Forostyak Понедельник, 23 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала одного из участников дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Киев-Одесса в Николаевской области вблизи Кривого Озера.

Сейчас мужчина дает объяснения правоохранителям относительно того, почему остановился на проезжей части и почему не принял меры безопасности во время аварийной остановки.