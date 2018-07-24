В Одесі в результаті аварії сталася пожежа

Постраждалих направлено до медзакладу

В Одесі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 7 ст Фонтану спалахнула пожежа. Про це написав радник голови управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк в свому Facebook.

За його словами, всім постраждалих направили до лікарні і їх життю нічого не загрожує.

"Знову серйозне ДТП на 7 ст Фонтану, у пізній час було мало машин та пішоходів тому постраждали тільки водії у яких середні тілесні", - написав він.

Окрім того, від потужного удару в ході аварії спалахнув вогонь, який погасили випадкові свідки, застосувавши вогнегасники.

Знову серйозне ДТП на 7 ст Фонтану, у пізній час було мало машин та пішоходів тому постраждали тільки водії у яких... Опубліковано Ruslan Forostyak Понеділок, 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі Київ-Одеса у Миколаївській області поблизу Кривого Озера.

Наразі чоловік надає правоохоронцям пояснення щодо того, чому зупинився на проїжджій частині і чому не вжив заходів безпеки під час аварійної зупинки.