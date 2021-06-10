В Одессе разоблачили "центр минимизации доходов" с участием более 30 фиктивных предприятий

По информации правоохранителей, "центр" помогал предприятиям по производству и продаже кабельно-проводниковой продукции в уклонении от уплаты налогов путем осуществления перевода средств из безналичной формы в наличные.

Известно, что документы о проведенных операциях передавали заказчикам услуг, а те подавали их к бухгалтерским и налоговым учетам.

Во время обысков в офисных помещениях членов "центра минимизации доходов" и заказчиков правоохранители изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки "фиктивности", мобильные телефоны.

В прокуратуре добавили, что фиктивные предприятия так называемого "центра минимизации доходов" регистрировали лиц, которые потом за это получали деньги.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Фото: правоохранители проводят обыски в "центре минимизации доходов" (od.gp.gov.ua)