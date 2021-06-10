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В Одессе разоблачили "центр минимизации доходов" с участием более 30 фиктивных предприятий

Автор: Мария Кучерявец

В Одессе правоохранители пресекли деятельность "центра минимизации доходов". Более 30 фиктивных компаний помогали промышленным предприятиям избегать налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, "центр" помогал предприятиям по производству и продаже кабельно-проводниковой продукции в уклонении от уплаты налогов путем осуществления перевода средств из безналичной формы в наличные.

Известно, что документы о проведенных операциях передавали заказчикам услуг, а те подавали их к бухгалтерским и налоговым учетам.

Во время обысков в офисных помещениях членов "центра минимизации доходов" и заказчиков правоохранители изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки "фиктивности", мобильные телефоны.

В прокуратуре добавили, что фиктивные предприятия так называемого "центра минимизации доходов" регистрировали лиц, которые потом за это получали деньги.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Фото: правоохранители проводят обыски в "центре минимизации доходов" (od.gp.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем в 5 млн гривен.

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