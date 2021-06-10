В Одесі викрили "центр мінімізації доходів" за участі понад 30 фіктивних підприємств

За інформацією правоохоронців, "центр" допомагав підприємствам з виробництва та продажу кабельно-провідникової продукції в ухиленні від сплати податків шляхом переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

Відомо, що документи про проведені операції передавали замовникам послуг, які потім подавали їх до бухгалтерських та податкових обліків.

Під час обшуків в офісних приміщеннях членів "центру мінімізації доходів" та замовників правоохоронці вилучили первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, печатки підприємств, що мають ознаки "фіктивності", мобільні телефони.

У прокуратурі додали, що фіктивні підприємства так званого "центру мінімізації доходів" реєстрували на осіб, котрі потім за це отримували гроші.

Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки в "центрі мінімізації доходів" (od.gp.gov.ua)