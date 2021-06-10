В Одесі викрили "центр мінімізації доходів" за участі понад 30 фіктивних підприємств

В Одесі правоохоронці припинили діяльність "центру мінімізації доходів". Понад 30 фіктивних компаній допомагали промисловим підприємствам уникати податків у особливо великих розмірах.
Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.
За інформацією правоохоронців, "центр" допомагав підприємствам з виробництва та продажу кабельно-провідникової продукції в ухиленні від сплати податків шляхом переведення коштів з безготівкової форми у готівку.
Відомо, що документи про проведені операції передавали замовникам послуг, які потім подавали їх до бухгалтерських та податкових обліків.
Під час обшуків в офісних приміщеннях членів "центру мінімізації доходів" та замовників правоохоронці вилучили первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, печатки підприємств, що мають ознаки "фіктивності", мобільні телефони.
У прокуратурі додали, що фіктивні підприємства так званого "центру мінімізації доходів" реєстрували на осіб, котрі потім за це отримували гроші.
Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.
Фото: правоохоронці проводять обшуки в "центрі мінімізації доходів" (od.gp.gov.ua)
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівникові одного із державних підприємств Кіровоградської області.
Його підозрюють в ухиленні від сплати податків більш ніж в 5 млн гривень.