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В Одесі викрили "центр мінімізації доходів" за участі понад 30 фіктивних підприємств

Автор: Марія Кучерявець

В Одесі правоохоронці припинили діяльність "центру мінімізації доходів". Понад 30 фіктивних компаній допомагали промисловим підприємствам уникати податків у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, "центр" допомагав підприємствам з виробництва та продажу кабельно-провідникової продукції в ухиленні від сплати податків шляхом переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

Відомо, що документи про проведені операції передавали замовникам послуг, які потім подавали їх до бухгалтерських та податкових обліків.

Під час обшуків в офісних приміщеннях членів "центру мінімізації доходів" та замовників правоохоронці вилучили первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, печатки підприємств, що мають ознаки "фіктивності", мобільні телефони.

У прокуратурі додали, що фіктивні підприємства так званого "центру мінімізації доходів" реєстрували на осіб, котрі потім за це отримували гроші.

Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки в "центрі мінімізації доходів" (od.gp.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівникові одного із державних підприємств Кіровоградської області.

Його підозрюють в ухиленні від сплати податків більш ніж в 5 млн гривень.

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