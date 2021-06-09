Задолжал 5 млн гривен налогов: экс-руководителю одного из госпредприятий сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем в 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.
"Сообщено о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области по факту умышленного уклонения от уплаты 5,2 млн гривен налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)",- отметили в пресс-службе.
По информации правоохранителей, бывший директор государственного предприятия, которое занималось хозяйственную деятельность в течение 2016-2017 годов, не подавал налоговых деклараций по оплате за землю. Предприятие использовало земельные участки площадью 4,9 тысячи гектаров.
Факт того, что экс-директор предприятия уклонялся от налогов, подтвердила судебно-экономическая экспертиза.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Ранее РБК-Украина писало, что Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен.
Напомним, что осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.