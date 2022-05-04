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В Одессе раздаются взрывы

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Среда 04 мая 2022 21:49
В Одессе раздаются взрывы Фото: в Одессе раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе, как отмечают очевидцы, прогремели взрывы. По предварительной информации - работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Одесса INFO. Новости".

Одесская областная военная администрация пока не прокомментировала ситуацию.

Как отмечает издание, ПВО трижды сработала в одном из районов города, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Стоит отметить, что в течение суток Россия нанесла ряд ракетных ударов по Украине:

  • одна из ракет попала по центру Днепра. Также в городе была повреждена железнодорожная инфраструктура;
  • в Черкассах сработала ПВО, сбившей вражеские снаряды;
  • также взрывы прогремели и в Запорожье, однако местные власти до сих пор не прокомментировали ситуацию.

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