В Одесі лунають вибухи
Фото: в Одесі лунають вибухи (Getty Images)
В Одесі, як відзначають очевидці, пролунали вибухи. За попередньою інформацією - працює ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одесса INFO. Новости".
Одеська обласна військова адміністрація наразі не прокоментувала ситуацію.
Як відзначає видання, ППО тричі спрацювала в одному з районів міста, однак офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.
Варто відзначити, що протягом доби Росія завдала низку ракетних ударів по Україні:
- одна з ракет влучила по центру Дніпра. Також у місті була пошкоджена залізнична інфраструктура;
- в Черкасах спрацювала ППО, яка збила ворожі снаряди;
- також вибухи пролунали й в Запоріжжі, однак місцева влада досі не прокоментувала ситуацію.
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