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В Одесі лунають вибухи

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Середа 04 травня 2022 21:49
В Одесі лунають вибухи Фото: в Одесі лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі, як відзначають очевидці, пролунали вибухи. За попередньою інформацією - працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одесса INFO. Новости".

Одеська обласна військова адміністрація наразі не прокоментувала ситуацію.

Як відзначає видання, ППО тричі спрацювала в одному з районів міста, однак офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.

Варто відзначити, що протягом доби Росія завдала низку ракетних ударів по Україні:

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