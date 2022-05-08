В Одессе снова раздались взрывы. Поднялось облако дыма

В Одессе 8 мая снова раздались взрывы. Над городом несколько больших облаков дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".
Как отмечает издание, Одесса снова оказалась под обстрелом. В городе работают системы противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Пользователи соцсетей сообщают как минимум о двух мощных взрывах. На опубликованных фотографиях, на которых нельзя определить место попадания, видны большие облака дыма серо-белого цвета.
Других подробностей сегодняшнего обстрела Одессы пока нет.
Фото: облака дыма после взрывов в Одессе 8 мая (t.me)
Напомним, последние несколько дней Одесса подвергается мощным вражеским обстрелам. Последний раз оккупанты наносили ракетные удары по городу в ночь на 8 мая.
Днем ранее противник выпустил по Одессе шесть ракет. Четыре из них попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.