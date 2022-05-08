В Одессе снова раздались взрывы. Поднялось облако дыма

Как отмечает издание, Одесса снова оказалась под обстрелом. В городе работают системы противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Пользователи соцсетей сообщают как минимум о двух мощных взрывах. На опубликованных фотографиях, на которых нельзя определить место попадания, видны большие облака дыма серо-белого цвета.

Других подробностей сегодняшнего обстрела Одессы пока нет.

Фото: облака дыма после взрывов в Одессе 8 мая (t.me)