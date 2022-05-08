RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі знову пролунали вибухи. Піднялася хмара диму

Фото: в Одесі 8 травня знову вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі 8 травня знову пролунали вибухи. Над містом кілька великих хмар диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думське".

Як зазначає видання, Одеса знову опинилася під обстрілом. У місті працюють системи протиповітряної оборони. Жителів закликали залишатися в укриттях.

Користувачі соцмереж повідомляють як мінімум про два потужні вибухи. На опублікованих фотографіях, на яких не можна визначити місце влучення, видно великі хмари диму сіро-білого кольору.

Інших подробиць сьогоднішнього обстрілу Одеси наразі немає.

Фото: хмари диму після вибухів в Одесі 8 травня (t.me)

Нагадаємо, останні кілька днів Одеса зазнає потужних ворожих обстрілів. Востаннє окупанти завдавали ракетних ударів по місту в ніч проти 8 травня.

На день раніше противник випустив по Одесі шість ракет. Чотири з них потрапили до приватного підприємства, де виготовляли меблі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в УкраїніВторгнення Росії до України