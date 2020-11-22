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В Одессе работники рынка будут ночевать на трассе в знак протеста из-за карантина

Автор: РБК-Украина

Работники одесского рынка "Седьмой километр" перекрыли трассу в сторону Оведиополя в знак протеста против карантина выходного дня. Они собираются ночевать на трассе, а в понедельник пикетировать ОГА.

Об этом сообщает "Думская".

Утром на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией, чтобы убедиться, как соблюдается карантин выходного дня.

Большинство торговцев разъехались, однако наиболее активные стали протестовать. В течение дня они периодически перекрывали движение по Оведиопольской трассе.

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По состоянию на 21:20 сообщается, что трасса все еще перекрыта, однако "скорые" и пожарные машины протестующие пропускают.

Участники протеста намерены ночевать на дороге.

Напомним, торговцы одесского промтоварного рынка "Седьмой километр" в воскресенье, 22 ноября, проводят акцию против карантина выходного дня.

Отметим, что в Украине уже вторую неделю действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и АЗС.

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