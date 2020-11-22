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Работники "7-километра" перекрыли дорогу из-за карантина выходного дня

Воскресенье 22 ноября 2020 14:24
Работники "7-километра" перекрыли дорогу из-за карантина выходного дня
Фото: акция протеста (http://www.7km.net/)
Автор: Александр Белоус

Акцию протеста против карантина выходного дня проводят сегодня

Торговцы одесского промтоварного рынка "Седьмой километр" в воскресенье, 22 ноября, проводят акцию против карантина выходного дня. Предприниматели периодически перекрывают движение по трассе на Овидиополь.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Работники рынка требуют, чтобы к ним немедленно прибыли мэр Одессы и глава облгосадминистрации. Люди не собираются расходиться до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Они также говорят даже о бессрочной голодовке.

На место прибыл директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, он предлагает встретиться во вторник в администрации. Однако протестующие отказываются.

Конфликт обострился сегодня утром, после того как на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией. Правоохранители решили проследить, как на рынке соблюдается карантин выходного дня. Большинство приехавших на рынок торговцев развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Кроме того, правительство обязало украинцев находиться на улице с документами.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.

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