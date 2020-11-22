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В Одесі працівники ринку будуть ночувати на трасі на знак протесту через карантин

Автор: РБК-Україна

Працівники одеського ринку "Сьомий кілометр" перекрили трасу в сторону Овідіополя на знак протесту проти карантину вихідного дня. Вони збираються ночувати на трасі, а в понеділок пікетувати ОДА.

Про це повідомляє "Думська".

Вранці на територію ринку прибуло п'ять автобусів із поліцією, щоб пересвідчитись, як дотримуються карантину вихідного дня.

Більшість торгівців роз'їхалися, однак найбільш активні стали протестувати. Протягом дня вони періодично перекривали рух по Овідіопольській трасі.

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Станом на 21:20 повідомляється, що траса все ще перекрита, однак "швидкі" і пожежні машини протестувальники пропускають.

Учасники протесту мають намір ночувати на дорозі.

Нагадаємо, торговці одеського промтоварного ринку "Сьомий кілометр" в неділю, 22 листопада, проводять акцію проти карантину вихідного дня.

Зазначимо, що в Україні вже другий тиждень діє карантин вихідного дня. У суботу та неділю дозволена робота лише продуктових магазинів, аптек, громадського транспорту та АЗС.

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