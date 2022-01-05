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В Одессе пятеро студентов отравились газом

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе сегодня, 5 января, произошло отравление газом студентов Одесского национального медицинского университета. Пятеро студентов, проживавших в одном доме, попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям стало известно об инциденте после 11:00 от дежурного врача одной из больниц.

"Трое студентов (один из них 1995 г. р. остальные два - 1997 г. р.) находятся в состоянии средней тяжести, еще двое (1996 г. р. и 1997 г. р.) - в легком состоянии", - рассказали в ГСЧС.

Вероятной причиной отравления, как говорят спасатели, стала неисправность системы вентиляции газовой колонки. Все пострадавшие студенты жили по улице Пастера, 14.

Напомним, ранее в Одесской области семья погибла из-за отравления продуктами горения.

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ОдессаГаз