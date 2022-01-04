Из-за отравления продуктами горения: в Одесской области погибла семья из пяти человек

Во вторник вечером в Одесской области погибла семья из пять человек, среди них трое детей. Предварительная причина гибели - отравление продуктами горения.

В результате инцидента погибли две девочки в возрасте 3-4 года, и мальчик, в возрасте 9 лет.

Представители полиции сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет.

По предварительной информации, семья погибла в результате отравления продуктами горения от топливного генератора.