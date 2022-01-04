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Из-за отравления продуктами горения: в Одесской области погибла семья из пяти человек

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Вторник 04 января 2022 21:28
Из-за отравления продуктами горения: в Одесской области погибла семья из пяти человек Фото: в Одесской области погибла семья из пяти человек (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером в Одесской области погибла семья из пять человек, среди них трое детей. Предварительная причина гибели - отравление продуктами горения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате инцидента погибли две девочки в возрасте 3-4 года, и мальчик, в возрасте 9 лет.

Представители полиции сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет.

По предварительной информации, семья погибла в результате отравления продуктами горения от топливного генератора.

Напомним, за январь-октябрь 2021 года в Украине из-за пожаров погибли 949 человек.

Кроме того, ранее в Вышгороде произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

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