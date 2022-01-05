В Одесі п'ятеро студентів отруїлися газом

В Одесі сьогодні, 5 січня, сталося отруєння газом студентів Одеського національного медичного університету. П'ятеро студентів, які мешкали в одному будинку, потрапили до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Рятувальникам стало відомо про інцидент після 11:00 від чергового лікаря одної з лікарень.
"Троє студентів (один з них 1995 р.н. інші два - 1997 р.н.) перебувають у стані середньої тяжкості, ще двоє (1996 р.н. та 1997 р.н.) - у легкому стані", - розповіли в ДСНС.
Ймовірною причиною отруєння, як кажуть рятувальники, стала несправність системи вентиляції газової колонки. Усі постраждалі студенти мешкали по вулиці Пастера,14.
Нагадаємо, раніше в Одеській області сім'я загинула через отруєння продуктами горіння.