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В Одесі п'ятеро студентів отруїлися газом

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі сьогодні, 5 січня, сталося отруєння газом студентів Одеського національного медичного університету. П'ятеро студентів, які мешкали в одному будинку, потрапили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам стало відомо про інцидент після 11:00 від чергового лікаря одної з лікарень.

"Троє студентів (один з них 1995 р.н. інші два - 1997 р.н.) перебувають у стані середньої тяжкості, ще двоє (1996 р.н. та 1997 р.н.) - у легкому стані", - розповіли в ДСНС.

Ймовірною причиною отруєння, як кажуть рятувальники, стала несправність системи вентиляції газової колонки. Усі постраждалі студенти мешкали по вулиці Пастера,14.

Нагадаємо, раніше в Одеській області сім'я загинула через отруєння продуктами горіння.

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ОдесаГаз