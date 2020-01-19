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В Одессе пьяный полицейский сбил двух пешеходов

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 21:59
В Одессе пьяный полицейский сбил двух пешеходов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правоохранитель не был при исполнении служебных обязанностей

В Одессе пьяный полицейский 19 января сбил двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета, расположенного на улице Люстдорфская дорога.

Предварительно установлено, что пьяный водитель автомобиля Opel - 27-летний работник полиции - разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов. В частности, мужчину, 1970 г.р., и женщину, 1972 г.р., госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. В полиции утверждают, что правоохранитель, который находился за рулем, не был при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в Борисполе Киевской области патрульный автомобиль насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу. Авария произошла в условиях ограниченной видимости. После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативная группа сообщила о произошедшем сотрудникам Государственного бюро расследований.

В конце декабря 2019 года в Хмельницкой области правоохранитель совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они погибли. Автомобиль двигался с превышением скорости.

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