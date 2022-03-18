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В Одессе ПВО уничтожила разведывательные дроны оккупантов

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 21:54
В Одессе ПВО уничтожила разведывательные дроны оккупантов Фото: в Одессе ПВО уничтожила разведывательные дроны оккупантов (скрин Youtube)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе украинские военные уничтожили вражеские дроны. Планируют следующими уничтожить тех, кто их запустил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Разведка не удалась. Дроны - в ад. Следующими будут те, кто их запускал",- пишет Братчук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные ликвидировали командира полка воздушно-десантных войск РФ Сергея Сухарева и его заместителя. Первый воевал на Донбассе и в Чечне.

Также вчера наши защитники нанесли удар авиационному подразделению 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии Вооруженных сил РФ

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